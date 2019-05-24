МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в апреле 2019 года ускорился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, в январе-апреле рост российской экономики достиг 0,8%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Май 2019 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле наблюдалось восстановление темпов роста ВВП до 1,6% год к году после временного замедления в начале года. В целом за первые четыре месяца текущего года рост ВВП оценивается на уровне 0,8% год к году", — говорится в документе.

В марте российская экономика выросла на 0,2%, в первом квартале — на 0,5%, отмечается в докладе. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году составляет 1,3%.