МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ в апреле замедлился в годовом выражении до 1,6% с 2,3% в марте, говорится в оперативном докладе Росстата.

Темп роста реальных заработных плат в апреле, по данным ведомства, составил 1,6% по сравнению с апрелем прошлого года и 1,2% — по сравнению с мартом 2019 года. Рост за январь-апрель, по предварительной оценке, составил 1,4%.

В первом квартале 2019 года реальные заработные платы в РФ выросли на 1,3% год к году, а по сравнению с предыдущим кварталом отмечается спад на 8,4%.

В марте рост реальных зарплат составлял, по данным Росстата, 2,3% год к году. Минэкономразвития в "Картине деловой активности" за март отмечало, что это существенно выше предварительной оценки статистического ведомства, которая до корректировки была нулевой.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.