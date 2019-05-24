МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Шифровальная машина "Мельница Гитлера" времен Второй мировой войны ушла с аукциона в Мюнхене за 98 тысяч евро (около 109,82 тысячи долларов), сообщает аукционный дом Hermann Historica.

Шифровальная машина Schlüsselgerät 41 (SG-41) была спроектирована в 1941 году на замену "Энигме", которая к тому времени уже была взломана специальной командой во главе со знаменитым британским математиком Аланом Тьюрингом.

Schlüsselgerät 41 использует схожий принцип кодировки, но избегает ряда недостатков своей предшественницы. Свое прозвище она "Мельница Гитлера" она получила из-за складной ручки на правой стороне.

Несмотря на известные изъяны "Энигмы", вермахт заказал первые 11 тысяч машин SG-41 только в 1941 году. В результате было построено всего 500, и их поставка началась в конце 1944 года. В конце войны почти все машины были уничтожены.