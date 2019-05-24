МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Темой следующего "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным станет развитие цифровой экономики, сообщила пресс-служба Госдумы.

"Вопрос развития цифровой экономики может стать основным при формировании повестки "правительственного часа", когда с докладом выступит министр экономического развития Максим Орешкин", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое проходит в Крыму.

Участники заседания Совета поддержали предложение Володина о соответствующей теме "правчаса", сообщила пресс-служба ГД.

По словам Володина, обсуждение этой темы с министром экономического развития позволит выстроить более эффективные коммуникации с министерством, "поскольку за ним закреплено наибольшее количество законопроектов", необходимых для развития цифровой экономики.

Ранее в марте Госдума отказалась слушать и перенесла правительственный час Орешкина. Главу нижней палаты парламента и депутатов не устроили ответы министра на их вопросы о реализации нацпроектов, парламентарии решили перенести правительственный час на конец марта — начало апреля. Однако новая дата пока не назначена.