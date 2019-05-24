Добавлено уточнение от АНО "Цифровая экономика" по размеру финансирования (третий абзац), соответствующим образом корректируются заголовок и первый абзац; добавлены подробности после шестого абзаца.

ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая /ПРАЙМ/. Финансирование на поддержку разработки и внедрения в РФ девяти сквозных цифровых технологий предусмотрено в бюджете в размере 282 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил РИА Новости директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

Ранее в пятницу помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" Андрей Белоусов сказал журналистам, что в бюджете предусмотрено финансирование в размере около 220 миллиардов рублей. "Порядка 220 миллиардов рублей на всю эту группу сквозных технологий", — сказал Белоусов по итогам заседания набсовета АНО "Цифровая экономика", которое прошло в рамках конференции ЦИПР-2019.

Позднее в АНО уточнили размер бюджетного финансирования. "Объем бюджетного финансирования сквозных цифровых технологий до 2024 года составит 282 миллиарда рублей", — сказал Наквасин.

Набсовет АНО обсуждал "дорожные карты" по 9 сквозным цифровым технологиям, предусмотренным нацпрограммой "Цифровая экономика". В частности, это "большие данные" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

Как сообщил Белоусов, почти все дорожные карты были одобрены. "Большинство дорожных карт одобрены, некоторые требуют определенной доработки. Но в целом уровень неожиданно высокий", — сказал помощник президента.

"Следующий шаг, который нам нужно сделать, — это допроектировать организационный механизм поддержки реализации этих дорожных карт. Мы это тоже коротко обсудили. И запустить финансовые механизмы, деньги для этого предусмотрены в бюджете. Финансовые механизмы поддержки и спроса и разработки соответствующих технологий, поддержки внедрения этих технологий. Это все такая более-менее штатная работа", — сказал Белоусов.

Белоусов также сообщил, что доработка "дорожных карт" займет около двух недель, после чего они будут опубликованы. "Я считаю, что после доработки — это примерно две недели — их надо опубликовать, потому что запрос на них достаточно большой. То есть сами эти субтехнологии и технологические направления, субтехнологии и ожидаемые ориентиры, на которые мы выйдем на 2024 год", — сказал Белоусов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика", доработать поручено "дорожные карты" по блокчейну и робототехнике и сенсорике. Направление big data будет интегрировано в "дорожную карту" по искусственному интеллекту, направление по промышленному интернету распределят по другим "дорожным картам". "Дорожные карты" по технологиям беспроводной связи и новым производственным технологиям не утверждены, но также должны быть доработаны в кратчайшие сроки, уточнили в АНО.