МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Вопрос об изменении статуса внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС) не вошёл в повестку майского заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК). По сообщениям СМИ, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предположил, что этот вопрос может быть затронут на ближайшем заседании РТК 31 мая.

Как следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости, комиссия на заседании в пятницу, 31 мая, обсудит 10 вопросов, среди которых доклад от министерства просвещения РФ о подготовке к организации детского отдыха в 2019 году, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сообщения от глав ПФР, ФСС и ФОМС о проектах законов по исполнению бюджетов фондов за 2018 год.

Также, согласно документу, ожидаются выступления от министерства труда и социальной защиты РФ о проектах федеральных законов "О внесении изменения в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)".

Кроме того, планируется выступление по проекту ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)".

Из документа следует, что на заседании представитель министерства экономического развития сделает сообщение о проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями", а от министерства спорта ожидается выступление по проекту федерального закона "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов".

Девятый вопрос заседания комиссии коснётся ситуации на рынке труда, будут представлены Сообщения от минтруда, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также последний вопрос в повестке будет посвящён блоку "разное", однако какие темы будут обсуждаться, не уточняется.

В апреле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Минтруд представил правительству предложения по изменению статуса внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС). По ее словам, уже во втором квартале этого года состоятся "концептуальные обсуждения с участием экспертов", а затем нужно будет приступить "к более серьезной, более конкретной работе" по вопросу статуса фондов.