МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Развертывание сетей 5G в России может отложено на год, до 2023 года из-за проблем с освобождением частотного спектра, на данный момент это основной барьер, рассказал РИА Новости директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2019).

Эксперт напомнил, что, согласно федеральному проекту "Информационная инфраструктура", сеть 5G должна появиться в городах-миллионниках в 2022 году.

"Но вопрос очень сложный, потому что свободного спектра в базовом диапазоне 3,4-3,8 ГГц недостаточно, и сейчас по факту приходится выбирать между задачами силовых ведомств и задачами развития технологии 5G в стране. Поэтому сдвиг в реализации возможен, но, я думаю, не больше чем на год", — сказал он.

Этот промежуток — 2022 год — период, к которому во всех городах-миллионниках спектр, вероятно, станет доступен, и операторы в течение данного года или начнут развертывание инфраструктуры 5G, или уже частично покроют некоторые города, добавил Марков.

"Если в 2022 году мы начнем стройку, с учетом имеющейся ситуации это будет хорошим и сбалансированным шагом для России. Не могу сказать, что мы будем в авангарде по старту создания 5G, поскольку на сегодняшний день фрагменты сетей созданы в США и некоторых других странах. Но я надеюсь, что мы сможем быть в первой десятке стран, которые развернули полноценные сети, и сможем избежать ошибок первого этапа", — отметил он.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями, в основном, военными и спецслужбами, и требует работы по высвобождению.