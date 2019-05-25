МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер Юрий Борисов считает одним из основных требований "расчистки" диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование отечественными сотовыми операторами телекоммуникационного оборудования российской разработки и производства, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

"Вице-премьер Юрий Борисов в курсе проблемы. Действительно, начато обсуждение данного вопроса. Обязательное условие — оборудование должно быть разработано и изготовлено в России", — сказали в аппарате.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, подключился к решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G. Наиболее привлекательным диапазоном для сетей 5G операторы называли 3,4-3,8 ГГц. Крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования будут ориентироваться на этот диапазон. В России он занят другими пользователями, в том числе силовыми ведомствами и спецслужбами. Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в середине апреля попросил дать поручения для активизации работы по созданию в РФ сетей связи 5G. Позднее вице-премьер оценил как позитивный состоявший разговор по расчистке частотного диапазона.

Как ранее заявлял Акимов, он против того, чтобы все средства на развертывание 5G-сетей, оборудование для которых в основном производится Cisco, Huawei и Nokia, пошли только этим зарубежным компаниям. Он считает, что правила локализации производства иностранного оборудования должны быть жесткими.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.