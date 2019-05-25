ТОКИО, 25 мая — ПРАЙМ. Дональд Трамп, выступая перед представителями деловых кругов в Токио в субботу, заявил, что надеется сделать торговлю с Японией более справедливой, сообщила телекомпания NHK.

"США и Япония ведут напряженные переговоры по двустороннему соглашению о торговле, которое было бы выгодно обеим нашим странам. Но я надеюсь, что теперь она будет более честной. Я думаю, мы сделаем это. В течение ближайших нескольких месяцев я надеюсь сделать большое заявление", — приводит слова Трампа телеканал NHK.

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с четырехдневным государственным визитом. В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ, посетит матч по сумо и американскую военную базу. Трамп станет первым официальным гостем после того, как Хризантемовый трон занял император Нарухито. Церемония интронизации прошла 1 мая, с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.