МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вознаграждение Илона Маска за его работу в корпорации Tesla по итогам 2018 года составило $2,28 млрд. Он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, составленных газетой The New York Times.

В данном рейтинге учитывался размер фиксированной зарплаты, а также бонусы и различные надбавки, в том числе и выплаты акциями. Зарплата миллиардера при этом равнялась лишь $55 тыс..

По сравнению с 2017 годом Илон Маск заработал в 45 тысяч раз больше.

Ранее акционерами Tesla было принято решение привязать вознаграждение Илона Маска к показателям корпорации.