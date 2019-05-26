МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

Коломойский считает, что Украина могла бы последовать примеру Греции или Аргентины. "По моему, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция… Это пример для Украины… Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? (восемь)… И что, они провели его реструктуризацию. Это нормально", — заявил Коломойский.

По его мнению, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.

"Если Зеленский послушает (Запад) и не будет принимать своих решений, он закончит как (его предшественник Петр) Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10 или 15% вместо 73% (с которыми Зеленский выиграл выборы)", — заявил бизнесмен.

По мнению Коломойского, США и ЕС следует полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время "противостояния" с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика… Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина — только предлог", — приводит газета слова бизнесмена.

Коломойский также заявил, что его всегда будут ассоциировать с нынешним президентом. "Если планы Зеленского сработают, ко мне будут настроены благожелательно. Даже если я никак с этим не связан. Если Зеленский не сможет это сделать…, Коломойский будет воплощением дьявола. Даже если я и пальцем не пошевелю", — сказал он.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник передавало, что миссия МВФ сокращает график работы в Киеве и возвращается в Вашингтон из-за решения о роспуске украинского парламента, она не будет пересматривать программу сотрудничества. Украинское представительство фонда опровергло эту информацию и заявило, что миссия продолжает работу по ранее запланированному двухнедельному графику.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.