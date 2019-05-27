БРЮССЕЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили по итогам выборов традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых", что сделает процесс согласования кандидатуры нового главы Еврокомиссии более сложным и потребует формирования новых альянсов. Госдеп считает, что ЕС нужно активнее противодействовать "Северному потоку-2"

Прошедшие 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Явка оказалась рекордной за последние годы, превысив 50%. На основе полученных европейскими движениями результатов лидерам ЕС в рамках Евросовета предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая, впрочем, подвергается критике со стороны многих стран ЕС, наибольшие шансы занять этот пост получает ведущий кандидат от партии, набравшей самое большое число мандатов.

В новом составе фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. Кандидатом от нее выступает нынешний глава фракции, баварский политик Манфред Вебер, ратующий за сохранение санкций против РФ и высказывающийся против строительства "Северного потока-2". Но с учетом того, что его традиционные коалиционные союзники, социал-демократы, сами потеряли 34 мандата (теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152), Веберу неизбежно придется искать поддержку у других политических сил.

КТО НА НОВЕНЬКОГО

Предварительные итоги выборов в ЕП в целом совпали с прогнозами, которые предсказывали большую раздробленность состава с учетом усиления "зеленых", евроскептиков, националистов, а также появления новой фракции либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона. Отставка Мэй добавила Brexit непредсказуемости

При этом результаты еще будут уточняться по мере поступления официальных данных от национальных избиркомов и возможной перетасовки политической принадлежности депутатов (в новом составе появились 38 депутатов, пока не примкнувших ни к каким фракциям).

По иронии, прямые политические оппоненты, настроенные проевропейски либералы и так называемые "евроскептики", включающие в себя широкий спектр партий от националистов до сторонников Brexit, набрали сопоставимое число мандатов, что теоретически позволяет им конкурировать за статус третьей политической силы в ЕП.

Однако, если либералы смогли сгруппироваться в рамках одной фракции (105 кресел), то сторонники усиления суверенных прав государств и сочувствующие им правоконсервативные депутаты по-прежнему разделены между двумя фракциями, одна из которых в итоге еще и ослабнет после выхода Великобритании из ЕС.

Так, альянс итальянского вице-премьера Маттео Сальвини, объединяющий евроскептиков из Франции, Австрии, Бельгии, Италии и других стран, может получить 57 кресел (в прошлом парламенте в рамках фракции "Европа наций и свобод" было 37), а сторонники Brexit и движения "Пять звезд" из бывшей фракции "Европы свободы и прямой демократии" могут рассчитывать еще на 54 мандата (был 41). Хотя формально их суммарное присутствие увеличилось, согласно этим оценкам, на 33 кресла, возникнет ли между ними прямое политическое взаимодействие для влияния на принятие решений по будущим назначениям в ЕК и ЕП, пока не ясно.

Участие британских евроскептиков в этих выборов из-за затянувшегося Brexit, как и опасался французский президент, может спутать карты, потому что избранники, которым предстоит, возможно, заседать всего несколько месяцев и в итоге сдать мандаты, могут на начальном этапе повлиять на назначения в европейские структуры.

В составе ЕП есть еще одна фракция, позиции которой близки к евроскептикам, но на более умеренном уровне – "Европейские консерваторы и реформисты", выдвинувшие главой списка чешского политика Яна Захрадила, выступавшего за разумный баланс между национальным и европейским уровнем компетенций. В новом составе они получают 60 мандатов, потеряв 16. Их представитель Олаф Хенкель уже заявил, что "правые экстремисты не смогли получить такого результата, как предсказывали, что является хорошей новостью", тем самым дистанцировавшись от националистов.

Ощутимый прорыв совершили на этих выборах "зеленые", которые смогли улучшить результат сразу на 17 мандатов, до 69, что ставит их на место четвертой по величине фракции в ЕП.

УМЕСТЕН ЛИ ТОРГ

Последующие за первыми результатами дни и недели политические партии и фракции ЕП проведут в непростых консультациях и переговорах, пытаясь уравновесить различные интересы и сблизить позиции, чтобы не допустить затягивания процедуры назначения преемника Жан-Клода Юнкера.

Кандидат от крупнейшей фракции ЕНП Вебер уже заявил в понедельник, что видит себя во главе новой Еврокомиссии, мандат которой должен начаться в ноябре. По его мнению, система "ведущего кандидата" должна быть применена и в этой раз, и другие партии должны ее поддержать, так как его фракция подтвердила лидирующее место.

Вебер также выразил готовность работать с другими проевропейскими политическими силами, прежде всего с социал-демократами, для выработки новой повестки для ЕС на новую пятилетку, исключив при этом сотрудничество с "экстремистами". Он считает, что в новом составе ЕП невозможна устойчивая коалиция против его партии.

Однако далеко не все согласны с перспективой такого назначения: прошедший в мае саммит ЕС показал, что порядка 11 стран ЕС испытывают скепсис в отношении сложившейся системы отбора главы ЕК, что снижает вероятность возможность автоматического назначения Вебера. Именно поэтому в политическом пространстве появлялась фамилия переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Но его слабое место заключается в том, что он не участвовал в партийном отборе и не отражает расклад сил в Европарламенте.

Интригой нового состава ЕП станет позиция третьей по величине фракции либералов в отношении кандидатуры Вебера. Хотя формально и "Европейская народная партия", и "Альянс либералов" выступают с сильных проевропейских позиций, французский лидер ранее выражал сомнения в сложившейся системе отбора главы ЕК, а потому фракция может и не поддержать Вебера. Во фракции отметили, что баланс сил в ЕП изменился, и без либералов не удастся сформировать крепкую проевропейскую коалицию.

Именно поэтому Вебер уже призвал к сотрудничеству "зеленых", которые, со своей стороны, очевидной поддержки потенциальному преемнику Юнкера не высказали, заявив, что будут судить, прежде всего, по программе кандидатов.

О своей оппозиции в отношении системы "ведущего кандидата" ясно заявили и во фракции "Европейских консерваторов и реформистов". Его представитель выразил надежду, что на саммите ЕС во вторник, 28 мая, лидеры примут необходимые решения, чтобы найти "хорошего кандидата" в председатели ЕК с опытом работы на руководящих должностях. Это камень в сторону Вебера, который занимал только пост главы фракции.

Кандидат от второй по величине политической группы, социал-демократов, нынешний зампред ЕК Франс Тиммерманс сам метил в руководители комиссии. В понедельник он призвал все "прогрессивные силы" в ЕП выступить на основе единой платформы и программы на следующие пять лет, тем самым обозначив возможные условия своей поддержки другому кандидату.