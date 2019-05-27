ПЕКИН, 27 мая — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле 2019 года составила 1,81 триллиона юаней (около 267 миллиардов долларов), что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период сократились на 0,7% и составили 173,3 миллиарда юаней (25,5 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли сократились на 4,7%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 8,0%.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 27 доходы выросли, в 14 – сократились.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за четыре первых месяца года сократилась на 9,7% по сравнению таким же периодом 2018 года. Прибыль акционерных предприятий сократилась на 1,0%, а частных выросла на 4,1%.

По итогам 2018 года общая прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 10,3% в годовом выражении и составила 6,63 триллиона юаней (более 990,3 миллиарда долларов).