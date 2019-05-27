ВАШИНГТОН, 27 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп уверен, что в будущем США и Китай заключат "замечательное торговое соглашение".

"Я думаю, что они (КНР – ред.) хотели бы заключить то соглашение, которое у них было на столе до того момента, когда они попытались заново обсудить его условия. Они бы хотели заключить сделку, мы не готовы заключить сделку. Мы получаем десятки миллиардов долларов в виде пошлин (на китайские товары – ред.), и эта сумма может быть существенно увеличена", — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

"Думаю, в будущем у Китая и США будет замечательное торговое соглашение, и мы ждем этого", — добавил он.

Трансляция пресс-конференции ведется на сайте Белого дома.