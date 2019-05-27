МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Акрон" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,774 миллиарда рублей, говорится в сообщении одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России.

EBITDA выросла на 31%, до 10,456 миллиарда рублей, выручка — на 23%, до 29,5 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.