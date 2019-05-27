МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, избрал председателем совета бывшего главу London Stock Exchange Group Ксавье Роле, говорится в сообщении "Фосагро".

"Это решение было принято новым составом совета директоров, избранным на годовом собрании акционеров компании. На посту председателя совета директоров Роле, до прихода в компанию, в мае 2018 года в статусе независимого члена совета директоров, более 8 лет успешно возглавлявший London Stock Exchange Group (LSEG), сменил Свена Омбудстведта", — говорится в сообщении.

Гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, слова которого приводятся в релизе, указал, что Свен Омбудстведт возглавлял совет директоров компании с момента первичного публичного размещения акций (IPO) в 2011 году. По словам Гурьева, его знания и опыт внесли значительный вклад в успешное развитие "Фосагро". Он также приветствовал Роле в качестве председателя совета директоров.

"Его превосходное понимание инвестиционного сообщества и знания в области корпоративного управления будет играть ключевую роль в развитии "Фосагро" как глобальной компании", — добавил Гурьев. Он указал, что Роле будет играть ключевую роль в следующем этапе развития "Фосагро" в рамках реализации стратегии развития до 2025 года, которая будет представлена инвесторам осенью на дне инвестора компании.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,59%). Free float составляет 27,59%.