МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Итоги прошедших на минувшей неделе выборов в Европарламент вполне могут изменить расклад сил в европейских структурах на ближайшие пять лет. Две центристские фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили по итогам выборов традиционное правящее большинство в Европарламенте.

При этом отмечается "полевение" и "поправение" политического спектра — укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых". В совокупности все евроскептики увеличили свое представительство в Европарламенте примерно со 150 до 180 мест. Это около четверти всего представительства. Явка стала рекордной за последние годы — более 50%.

Теперь на основании результатов голосования лидерам ЕС в рамках Евросовета предстоит согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии, а также состав всей комиссии и внести их на утверждение Европарламента. Окончательное решение депутаты Европарламента будут принимать на следующем пленарном заседании в Страсбурге в июле.

Традиционно главой ЕК был представитель партии, набравшей большее число голосов, но на фоне поляризации политических сил любому лидеру придется создавать коалицию. Это сделает процесс согласования кандидатуры нового главы более сложным и потребует формирования новых альянсов. Эксперты отмечают, что консультации будут намного более драматичными, чем обычно, и призывают не допустить их затягивания, что вполне вероятно.

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, результаты выборов в Европарламент отражают дальнейшее усиление центробежных процессов в Европе и кризис евроинтеграции. "В случае победы националистов на ближайших парламентских выборах во Франции реальными станут очертания Фрэкзита — выхода Франции из ЕС – что является в том числе одним из требований движения "желтых жилетов", — полагает доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В.Плеханова Олег Комолов.

Последние десятилетия в развитии объединенной Европы были связаны с подчинением "периферийных" европейских экономик (в первую очередь, Восточной Европы) капиталу "центра" ЕС – Франции и Германии. Таким образом, развитие Европы носило экстенсивный характер и сопровождалось ростом неравенства на межстрановом и национальном уровне, усилением миграции из периферийных стран, и, как следствие, нагнетанием политической напряженности и националистических настроений.

Однако мировой экономических кризис последних лет и замедление экономик еврозоны подорвал источники роста и требует поиска новых стратегий развития. Одна из них – переход к политике протекционизма, изоляционизма, концентрации ресурсов внутри национальных экономик, сокращение роли внешней торговли и международных инвестиций, считает Комолов.

"Полагаю, что следующие пять-десять лет мы будем наблюдать разрушение принципов, на которых основывался Евросоюз, за счет популизма в политике, за счет роста желаний европейских государств проводить собственную внутреннюю политику, за счет того, что, возможно, экономический кризис побудит граждан и компании более тщательно считать собственные бюджеты и налоги", — согласен аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Другими словами, прагматизм и скептицизм ХХI века победит идеализм ХХ века, когда союз и возможность объединиться казались ценностью сами по себе, добавил эксперт. Идея объединенной Европы обрела очертания после Второй мировой войны, и постепенно трансформировалась сначала в Европейский экономический союз, а затем в ЕС. Параллельно ведущие экономики Европы создали общую валюту – евро.

Однако по мере того, как к экономическим основаниям союза добавились политические, в ЕС и еврозону стали принимать страны, не вполне соответствующие требованиям. Это привело к тому, что "локомотивы" экономики еврозоны вынуждены были дотировать менее успешных "европартнеров". Закономерно в развитых странах появились евроскептики, и центробежный процесс пошел.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Сейчас идея единого экономического пространства в Европе имеет все меньше сторонников как внутри ЕС, так и за ее пределами. Таким образом, присоединение к ЕС новых стран в таких условиях выглядит маловероятным, при этом риск дальнейшего распада объединения становится всё более высоким, полагает Комолов.

Евроскептики будут выступать центробежной силой, которая будет растаскивать ЕС обратно на отдельные государства, и Brexit — это только начало этого процесса, утверждает Антонов.

"В то же время нужно понимать, что Европарламент не влияет на исполнительную власть в странах, входящих в ЕС, не имеет законодательной инициативы, но оказывает влияние на процесс принятия решений. То есть процесс дезинтеграции только начинается, он может случайным образом несколько раз поворачивать вспять и снова разгораться, предсказать эти колебания довольно сложно", — добавил он.

Для России с этой небольшой победой евроскептиков пока ничего не меняется, разве что борьба с нашими газопроводами может стать чуть менее настойчивой. Дело в том, что евроскептики — это в том числе те, кто не хочет переплачивать за энергию из-за политических предпочтений своей элиты: российский газ с учетом его текущей цены и способов доставки пока очень выгоден европейским странам, заключил аналитик.