МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин продолжают обсуждение параметров топливного демпфера на 2020 год и последующие годы, Минэнерго представило предложения по корректировке формулы, Минфин просчитывает выпадающие средства Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Получили от них формулу конкретную, сильно продвинулись. Но должны ее обсчитать. Может, мы ее скорректируем, если она нас не устроит. Наш департамент доходов посчитает. Сегодня, надеюсь, к вечеру или завтра, максимум к обеду, досчитаем", — сказал Сазанов.

Он отметил, что рабочее совещание по данному вопросу состоялось в прошедшую пятницу. По его словам, на этой неделе обсуждения продолжатся.

Ранее Сазанов сообщил, что Минфин рассчитывает, что сумма компенсаций из ФНБ нефтяникам по демпферу в 2020 году и последующие годы будет в среднем как в 2019 году.

Ранее Минфин сообщал, что в 2019 году уровень компенсаций из ФНБ нефтяникам составит 400-450 миллиардов рублей.