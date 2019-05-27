МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в этом году не превысит 1%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он (рост экономики — ред.) будет положительный, но ниже 1%", — сказал Кудрин журналистам.

Рост российской экономики, по данным Росстата, в I квартале 2019 года замедлился до 0,5%. По оценкам Минэкономразвития, в апреле экономика ускорилась до 1,6% в годовом выражении, а в январе-апреле рост достиг 0,8%. Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП на текущий год составляет 1,3%.