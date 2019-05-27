БРЮССЕЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. США пока, кажется, не готовы начать с Евросоюзом переговоры по договору о снятии пошлин на определенные промышленные товары, сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции.

"По США. Мы готовы начать переговоры по промышленным пошлинам. Кажется, что они пока нет", — сказала она.

Исходя из ее слов, у сторон несколько различаются взгляды на эти переговоры. "У нас противоречивые мандаты", — сказала она.

При этом Еврокомиссия считает, что поставки товаров Евросоюза в США не представляют угрозу для американской безопасности.

"Мы приветствует решение не вводить пошлины на автомобили и автозапчасти сейчас. В то же время мы ясно дали понять, что мы не считаем экспорт Евросоюза угрозой для безопасности", — сказала Мальмстрем.

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Трамп поручил торговому представительству США вести переговоры с Евросоюзом, Японией и другими странами и "предоставить отчет о прогрессе таких переговоров в течение 180 дней".

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии (ЕК) мандат на переговоры с США от имени ЕС о снятии пошлин на определённые промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. Кроме того, ЕС не планировал заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции, свидетельствует информация Совета ЕС.