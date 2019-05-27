КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 апреля составил 79,82 миллиарда долларов, увеличившись за месяц более чем на 1 миллиард, сообщает министерство финансов страны.

"В течение апреля 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 22,2 миллиарда гривен, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,03 миллиарда долларов США", — сообщается на сайте министерства.

В апреле минфин сообщал, что государственный долг Украины в марте вырос на 0,54 миллиарда долларов и составлял 78,78 миллиарда.

Министерство также заявляло, что Украина в 2019 году намерена выплатить 17 миллиардов долларов по внутреннему и внешнему госдолгу, а в первом квартале страна выплатила около 4,7 миллиарда долларов госдолга.