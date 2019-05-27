КИЕВ, 27 мая — ПРАЙМ. Государственная служба статистики Украины сообщила о сокращении товарооборота между Украиной и РФ в первом квартале 2019 года, экспорт и импорт сократились на 10,9% и 6,4% соответственно.

По данным Госстата, экспорт товаров с Украины в РФ в первом квартале составил 759,4 миллиона долларов, сократившись на 10,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Импорт из РФ на Украину за отчетный период снизился на 6,4% — до 1,799 миллиарда долларов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ ранее в мае также сообщала о сокращении торгового оборота между Россией и Украиной в первом квартале. По данным ФТС, товарооборот снизился на 4% в годовом выражении – до 3,239 миллиарда долларов. Экспорт из РФ на Украину составил 2,1 миллиарда долларов (рост на 0,5%), импорт из Украины — 1,13 миллиарда долларов (снижение на 11,2%).

Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. В обновленный список попали, в частности, банки для консервирования, стеклянные бутылки и емкости для напитков и продуктов и других товаров, формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации, используемая в устройствах железнодорожной автоматики.

Россия в апреле приняла ответные меры на действия кабмина Украины. РФ запретила импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям. Экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена, из РФ на Украину запрещен полностью.