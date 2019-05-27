МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Критериям отбора проектов модернизации ТЭС в рамках отбора правительственной комиссии соответствуют 17,6% заявленных мощностей на "ручной отбор" — 1,783 ГВт и 10,155 ГВт, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.

"Соответствуют 1,783 ГВт из 10,155 ГВт", — сообщили в Минэнерго. Правкомиссия по развитию электроэнергетики, которая рассмотрит проекты в рамках программы модернизации ТЭС, состоится 29 мая.

Ранее, 27 мая, замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич сообщал журналистам, что при ручном отборе учитываются критерии, связанные с экологией, с теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона. В рассматриваемый список могут попасть проекты, по которым были поданы заявки на общий отбор, но они не прошли конкурс.

Как ранее в понедельник сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, в предварительный "квотный" список попадают проекты общей мощностью 1,78 ГВт. В их числе в европейской части РФ и на Урале — модернизация Пермской ТЭЦ-9 (два энергоблока на 190 МВт) и Ижевской ТЭЦ-2 (125 МВт) "Т Плюс", а также энергоблоков на Автовской ТЭЦ (236 МВт) ТГК-1 (подконтрольна "Газпром энергохолдингу"), Краснодарской ТЭЦ (450 МВт) "Лукойла", Нижнекамской ТЭЦ (195 МВт) "Татнефти" с установкой ПГУ, блока на 50 МВт на Невинномысской ГРЭС "Энел Россия" и на 130 МВт на Смоленской ТЭЦ-2 "Квадры". В Сибири в программу модернизации могут попасть Красноярская ТЭЦ-1 (два блока 160 МВт) и ТЭЦ-3 (185 МВт) Сибирской генерирующей компании, а также Иркутская ТЭЦ-6 (65 МВт) "Иркутскэнерго" (подконтрольна En+).

Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Предполагается, что первые отборы проектов модернизации будут проведены сразу на три года — 2022-2024, а доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые не проходят по конкурсу.