МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник в Красногорске проведет заседание правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба кабмина.

"Двадцать восьмого мая Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, на котором обсудят вопросы цифровой трансформации государственных услуг", — говорится в сообщении. Также председатель правительства осмотрит центр управления регионом Московской области.

В заседании примут участие вице-премьер Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Орешкин и министр просвещения Ольга Васильева.

Кроме того, в заседании будут участвовать министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, а также руководители ведомств.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает шесть направлений, которые преобразованы в федеральные проекты: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, формирование исследовательских компетенций технологических заделов и цифровое государственное управление.

Как заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре прошлого года на заседании правкомиссии по цифровому развитию и ИТ, предполагаемый объем финансирования нацпрограммы на 2019–2024 годы превысит 1,8 триллиона рублей, из них более 1 триллиона рублей – это средства федерального бюджета.