БРЮССЕЛЬ, 28 мая – ПРАЙМ. Новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок и изображением героини греческой мифологии Европы, взятой из парижского Лувра, входят в оборот 28 мая.

В еврозоне существуют две серии банкнот – старая, начавшая ходить еще в 2002 году, и новая, называемая "Европа". Купюры достоинством в 5-50 евро новой, более защищенной серии, уже несколько лет находятся в обращении, теперь свет увидят ее последние два номинала – в 100 и 200 евро.

Пока обе серии банкнот существуют одновременно.

КУПЮРЫ И ВАЗА ИЗ ЛУВРА

Первые деньги серии "Европа" появились в обращении еще в 2013 году. Согласно материалам Европейского центрального банка (ЕЦБ), тогда стала ходить новая банкнота в 5 евро, в 2014 году – в 10 евро, в 2015 году – в 20 евро, а в 2017 году – в 50 евро.

Новая серия называется "Европа", поскольку среди ее защитных знаков было решено использовать изображение этой героини греческой мифологии, похищенной Зевсом.

В материалах ЕЦБ отмечается, что Европа была выбрана для денежных знаков стран еврозоны, в которую входит большинство государств Евросоюза, потому что "она имеет очевидную связь" с европейской частью суши.

"Наш континент был назван в ее честь", — отметил глава ЕЦБ Марио Драги в видео о банкнотах новой серии.

Изображение Европы — кудрявой девушки в ниспадающих одеждах, украшенной колье и браслетами, было взято с вазы, а ваза — из знаменитого парижского Лувра.

"В Лувре мы нашли идеальную иллюстрацию того, как она была описана более двух тысячелетий назад", — рассказал Драги.

НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ

Новые банкноты серии "Европа" в 100 и 200 евро созданы с использованием специальных элементов защиты, свидетельствуют материалы ЕЦБ. Среди них те, что можно проверить наощупь, зрительно и когда крутишь купюру в руках.

К примеру, вверху серебряной полосы, пересекающей банкноту по вертикали, должны появляться символы евро, которые при изменении положения купюры движутся вокруг цифры, обозначающий ее номинал. На этой серебряной полосе, чуть ниже, помещается и одно из изображений Европы, а на свету "окошко", в котором помещено ее лицо, становится прозрачным. Также, в частности, по бокам лицевой стороны новые купюры "оснащены" рядами коротких выпуклых линий, которые можно почувствовать пальцами.

ЕЦБ отмечает, что банкнота на ощупь должна быть прочной, а также хрустящей.

Новые купюры будут немного отличаться и по размеру от своих предшественников. Денежные знаки новой серии должны дольше служить и будут лучше помещаться в кошельке, свидетельствуют материалы ЕЦБ.

"С новыми внешними (видимыми для человеческого глаза) и внутренними (определяемыми при помощи техники) элементами безопасности, новые банкноты еще более надежные, чем прежние. Это само по себе позволяет людям лучше определять, когда банкнота является фальшивой, а когда – настоящей", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕЦБ.

ПОДДЕЛКИ СЛУЧАЮТСЯ

Регулятор отмечает, что вероятность получения поддельной купюры евро "очень невелика", поскольку количество подделок остается весьма незначительным по сравнению с числом подлинных евро, находящимися в обращении.

В прошлом году, к примеру, около 563 тысяч фальшивых банкнот евро было изъято из оборота, при том что всего в обращении порядка 22 миллиардов купюр — на общую сумму около 1,2 триллиона евро.

Самыми часто подделываемыми являются банкноты с не самым большим номиналом, а именно в 20 и 50 евро, на них приходится более 80% фальшивок.

Согласно статистике, приведенной на сайте ЕЦБ, в прошлом году наблюдалось снижение объема изъятых из обращения поддельных банкнот единой европейской валюты.