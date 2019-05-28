МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года и ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 22 мая, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 96,266 миллиарда рублей при спросе 241,486 миллиарда рублей.