МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 134,1 пункта с показателя апреля в 129,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 130,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в мае вырос до 106,6 пункта с пересмотренного показателя апреля в 102,7 пункта. Первоначальный показатель составлял 103 пункта.

Индекс экономических условий также значительно поднялся в отчетном месяце — до 175,2 пункта с пересмотренного апрельского показателя в 169 пунктов. Первоначальный показатель апреля составлял 168,3 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.