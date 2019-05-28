БРЮССЕЛЬ, 28 мая — ПРАЙМ. Италии стоит пересмотреть ситуацию с бюджетом, поскольку идея увеличить его дефицит привела лишь к ухудшению состояния экономики страны, которая сейчас является самой медленно растущей в ЕС, сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Что касается финансов Италии, я бы сказал, в первую очередь это в интересах Италии — обеспечить, чтобы дефицит бюджета и госдолг четко находились на понижательном тренде. Мы видим, что идея повысить дефицит бюджета в 2018 году не привела к ожидавшимся стимулам для экономики. Напротив, это привело к некоторой степени финансовой нестабильности… в результате, (рост) экономики Италии значительно замедлился. В настоящее время Италия — самая медленно растущая экономика ЕС", — сказал он CNBC.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия считает "важным пересмотреть эту фискальную траекторию" для обеспечения финансовой стабильности страны, и чтобы она могла вернуться к более активному экономическому росту.

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что ЕК рассматривает возможность предложить начать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с ее высокими показателями госдолга. Штраф за это может составить 3,5 миллиарда евро.Предложение ЕК, даже если будет сделано, должно будет пройти процесс согласования Советом стран ЕС.

Во вторник вице-премьер Италии Маттео Сальвини подтвердил, что ЕС может наложить на Италию штраф в размере порядка 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС.

В Евросоюзе существует Пакт стабильности и роста, в рамках которого всем странам региона предписывается иметь дефицит бюджета не выше 3% ВВП, а госдолг — не более 60% ВВП. При нарушении этих показателей в отношении страны может быть введена принудительная процедура их корректировки, а также штраф в размере до 0,2% ВВП. По данным Евростата, ВВП Италии в прошлом году составил 1,757 триллиона евро. Поэтому штраф может теоретически составить как раз около 3,5 миллиарда евро.

В апреле Национальный институт статистики Италии сообщил, что, по предварительным данным, уровень государственного долга страны по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырос до 132,2% со 131,4% в 2017 году. Правительство Италии изначально достигло договоренности о параметрах бюджета-2019 с дефицитом 2,4% от ВВП, но после предупреждения от Брюсселя бюджет Италии был принят на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.