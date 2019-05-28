КИЕВ, 28 мая /ПРАЙМ/. Глава Национального банка Украины Яков Смолий на встрече с миссией Международного валютного фонда заверил, что для обслуживания госдолга пока достаточно международных резервов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией МВФ, которая работает на Украине. Во встрече также приняли участие Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

"До конца текущего года наша страна заплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время сотрудничество с МВФ — это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", — цитирует Смолия пресс-служба президента Украины.

Маркарова в свою очередь отметила, что своевременное погашение государственного долга является залогом доверия иностранных инвесторов. "Своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга — залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене", — цитирует Маркарову пресс-служба.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.