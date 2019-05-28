ВАШИНГТОН, 28 мая /ПРАЙМ/. США не будут отправлять на Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) каких-либо представителей, как и в предыдущие годы, заявил РИА Новости источник в госдепартаменте США.

"Как и в предыдущие годы мы не направляем туда правительственную делегацию", — сказал собеседник агентства, добавив, что позиция США по данному мероприятию остается прежней уже многие годы.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подтвердил РИА Новости, что не собирается в этом году принимать участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что "решение за отдельными компаниями".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.