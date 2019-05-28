МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. В Росстандарте на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности отметили снижение нарушений по физико-химическим свойствам топлива, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"На заседании рабочей группы озвучены результаты надзора на топливном рынке за неполные 5 месяцев текущего года и отмечено продолжение улучшения ситуации с качеством топлива на рынке. Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам 5 месяцев текущего года – около 9%", — говорится в сообщении.

Росстандарт подчеркивает, что за январь-май 2019 года проверено 366 АЗС, из которых 241 сетевая и 125 – независимые. Нарушения требований технического регламента в части физико-химических показателей выявлены в 33 случаях (9%). При этом среди сетевых АЗС доля нарушений составила 3% (11 АЗС), а среди независимых – 21% (26 АЗС).

В состав рабочей группы входят представители Минпромторга России, Минэнерго, МВД, ФАС, Ростехнадзора, нефтяных компаний, отраслевых объединений, научных и общественных организаций. Участники совещания поддержали необходимость усиления контроля и проведения комплексных проверок в отношении нефтебаз, которые являются непосредственными поставщиками зачастую фальсифицированного топлива на АЗС.