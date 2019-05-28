МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба предлагает Минэнерго РФ проверять отказы на оказание услуг естественных монополий по транспортировке газа по магистральным трубопроводам, а газотранспортным организациям доказывать отсутствие у них технологической возможности по оказанию данной услуги, говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству, отказ на оказание услуги должен быть "мотивированным".

Проект ФАС также указывает на мотивированное обоснование отказа, но уточняет, что в случае жалобы на газотранспортную организацию возлагается "обязанность доказывания отсутствия технологической возможности оказания услуг по транспортировке газа". При этом на проверку отказа Минэнерго отводится 22 дня.

Кроме того, как и прежде, газотранспортная организация имеет право на частичное удовлетворение заявки, если свободных мощностей у нее просто недостаточно. Но теперь первоочередность после поставок газа для коммунально-бытовых нужд населения получили поставки газа, получаемого при переработке попутного нефтяного газа (ПНГ). Также появилась возможность предоставления услуги на условиях прерывания.

В проект ФАС также включены и правила недискриминационного доступа к подземным хранилищам газа (ПХГ), а также подключения (технологического присоединения) к магистральным газопроводам.

В частности, отказ в доступе к ПХГ также может быть полным, частичным и на условиях прерывания. Однако полный отказ может быть лишь в случае отсутствия свободной мощности ПХГ в течение всего срока договора. Проверку отказов опять же осуществляет Минэнерго при наличии жалобы, а исполнитель услуги обязан доказать отсутствие технико-технологической возможности на ее оказание.

Указанный проект подготовлен по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в рамках реализации дорожной карты развития конкуренции. В августе 2018 он поручил ФАС и Минэнерго РФ разработку правил недискриминационного доступа к системе магистральных газопроводов, предполагая признание в дальнейшем утратившим силу постановления правительства РФ "Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе "Газпрома".