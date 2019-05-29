МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в среду обсудит законопроект об отмене плановых проверок обеспечения плавания рыбопромысловых судов, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в морском рыбном промысле задействовано порядка 907 компаний и 2,342 тысячи судов, подлежащих государственному надзору, говорится на сайте кабинета министров. При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году было выявлено пять нарушений законодательства, в 2017 и 2018 годах нарушения не выявлены.

Для обеспечения высокого уровня безопасности мореплавания Росрыболовство планирует совершать внеплановые выездные и документарные проверки по результатам плановых осмотров как ситуативные меры реагирования, а также делать акцент на профилактику нарушений обязательных требований, проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с юрлицами и ИП.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.