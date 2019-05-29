МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду проведет основные слушания по иску министерства финансов России о взыскании более 237 миллионов долларов с московского ООО "Рыбкомфлот".

Минфин требует взыскать с ответчика задолженность по договору поручительства от 28 июля 2000 года. Третьим лицом к делу привлечена госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.

Как сообщил представитель Минфина и ВЭБа в суде на предварительном заседании, задолженность возникла по соглашению о реструктуризации, где ответчик выступал поручителем основанного должника — зарегистрированной в Либерии компании, и подтверждена вступившим в силу решением арбитража Москвы от 8 декабря 2008 года. Требование к "Рыбкомфлоту" как солидарному ответчику в том деле было оставлено без рассмотрения, поскольку компания тогда находилась в процедуре банкротства. В связи с прекращением дела о банкротстве ВЭБ от лица Минфина и обратился с иском, пояснил юрист.

Арбитраж Москвы в 2006 году по заявлению ФНС признал ООО "Рыбкомфлот" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Единственным кредиторам компании являлась ФНС с требованиями в размере около 6 миллиардов рублей. Конкурсное производство продолжалось 12 лет, пока в июле 2018 года суд не прекратил дело о банкротстве в связи с невозможностью утвердить конкурсного управляющего – ФНС проигнорировала неоднократные предложения суда заявить СРО, из числа членов которой должен быть выбран управляющий.

Минфин уже подавал крупный иск к "Рыбкомфлоту". В 2007 году министерство в арбитражном суде Сахалинской области требовало взыскать солидарно с "Рыбкомфлота" и еще семи компаний-соответчиков, в том числе кипрской Bering Trawlers, более 284 миллионов долларов неосновательного обогащения с процентами. В судебных актах по тому делу говорится, что немецкий банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) в 1992 году выдал заемщикам — "Рыбкомфлоту" и Bering Trawlers — кредит на постройку рыболовецких судов под гарантии государства.

Впоследствии 15 одновинтовых моторных судов были оформлены в собственность Bering Trawlers, у которой их зафрахтовали пять сахалинских компаний. Все они стали гарантами, поручившись совместно погасить долг перед KFW, однако этого не произошло. Обязательства перед немецким банком в начале 2000-х годов исполнил ВЭБ как агент Минфина, соответственно, к последнему перешли от KFW права требования к заемщикам и поручителям. Однако суды трех инстанций в Дальневосточном округе, а также Высший арбитражный суд в 2009 году отклонили иск Минфина.