МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко ожидается в среду на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Белоруссии.

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.

Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.

Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено и в Концепции внешней политики России, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.

Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

В 2018 году состоялось 13 встреч и контактов президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

13 февраля 2019 года Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Беседа состоялась с участием членов делегаций. Позднее в этот день Путин и Лукашенко посетили один из горнолыжных туристических склонов и покатались на лыжах.

27 апреля 2019 года Путин и Лукашенко провели краткую беседу на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в 2018 году провел пять встреч с Андреем Кобяковым, занимавшим должность премьер-министра Белоруссии до августа 2018 года, а затем пять – со сменившим его на указанном посту Сергеем Румасом.

24 мая 2019 года Медведев и Румас в подмосковных Горках обсудили двусторонние торгово-экономическое взаимодействия, взаимодействия по линии ЕАЭС.

Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.

20-21 ноября 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом для участия в совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. В ходе визита Лавров также встретился с Лукашенко.

27 мая 2019 года Россию с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.

Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди всех торговых партнеров Российской Федерации.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда рублей (в 2017 году — 30,6 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда рублей и импорт – 12,179 миллиарда рублей.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.

Россия является основным инвестором в белорусскую экономику: накопленные капиталовложения на 1 января 2019 года составили 3,9 миллиарда долларов (на конец 2017 года – 3,59 миллиарда долларов); белорусские в экономику России – 623,87 миллиона долларов (на конец 2017 года – 619,7 миллиона долларов).

Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС мощностью 2400 мегаватт. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Особое место в двусторонних связях занимают вопросы сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В последние годы поставки в страну составляли около 21 миллиона тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа.

В 2016 году были озвучены планы, что Россия будет поставлять в Белоруссию ежегодно 24 миллиона тонн нефти с 2016 по 2024 годы, однако начиная со второго полугодия 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики России Александр Новак, комментируя снижение объемов, заявил, что это связано с недоплатами белорусской стороны за нефть и газ.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией завершился в апреле 2017 года: стороны подписали документы, урегулировавшие разногласия в этой сфере. Это произошло сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016-2017 годах газ в полном объеме – 726,2 миллиона долларов. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллионов тонн ежегодно.

В конце 2018 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по налоговому маневру в нефтегазовой отрасли. В России в 2019-2024 годах предполагается реализовать так называемый налоговый маневр, в результате которого экспортную пошлину на нефть постепенно обнулят, а ставку налога на ее добычу – повысят. Из-за этого у Белоруссии возникают дополнительные издержки, которые Минск оценивает примерно в 11 миллиардов долларов за шесть лет, а за 2019 год – в порядка 300 миллионов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром, российская сторона не во всем согласна. В конце года Россия и Белоруссия создали рабочую группу для обсуждения вопросов интеграции. С российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской – министр экономики Дмитрий Крутой.

В апреле возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol — вечером 22 мая.

Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.

В декабре 2009 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.

Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Более 80 субъектов Российской Федерации имеют торгово-экономические отношения с Белоруссией. Создано около 80 крупных совместных сборочных производств; функционирует свыше 200 субъектов товаропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с российским – более 3,3 тысячи; производственной кооперацией связано свыше 8 тысяч предприятий, работает больше тысячи совместных производств. В Белоруссии работают около 2,5 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.

10-12 октября 2018 года в Могилеве прошел пятый Форум регионов России и Белоруссии, посвященный приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.

Насыщенный характер носят связи между Россией и Белоруссией в области культуры. На регулярной основе осуществляется обмен годами культуры, проводятся различные фестивали. Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов стал и частично финансируемый из бюджета Союзного государства международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют равные возможности в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, обеспечении одинаковых имущественных прав граждан двух стран, они могут находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 30 дней.