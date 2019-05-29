МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном планируется в среду на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Армении.

Дипломатические отношения между Россией и Арменией установлены 3 апреля 1992 года. Страны связывают отношения союзнического партнерства. Заключено более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. Основополагающими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, подписанная 26 сентября 2000 года.

Российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях.

Президент Армении (2008-2018) Серж Саргсян неоднократно посещал Россию. В октябре 2011 года – с государственным визитом, в марте 2017 года – официальным, также состоялось несколько рабочих визитов Саргсяна в Россию.

Президент Росси Владимир Путин посещал Армению с государственными визитами в августе 2010 года и в декабре 2013 года.

Путин и Саргсян также неоднократно встречались в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также "на полях" международных саммитов.

В марте 2018 года на президентских выборах в Армении победил Армен Саркисян. 25 апреля Путин провел телефонный разговор с новым президентом.

8 мая 2018 года Путин поздравил нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна с избранием на этот пост и провел с ним телефонный разговор.

14 мая состоялась первая встреча Пашиняна с Путиным на полях саммита ЕАЭС в Сочи. 13 июня Путин встретился с Пашиняном, который прибыл в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.

14-15 июля президент Армении Армен Саркисян посетил Москву, где присутствовал на мероприятиях, посвященных завершению чемпионата мира по футболу.

8 сентября Никол Пашинян посетил Москву с рабочим визитом и встретился с Путиным.

28 сентября Путин и Пашинян приняли участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан), 8 ноября — в саммите ОДКБ в Астане (Казахстан), 6 декабря — в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

27 декабря 2018 года Путин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

14 января 2019 года Владимир Путин направил Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении.

Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран.

25 января 2019 года в Москве прошли переговоры премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Пашиняном. Встреча состоялась по просьбе армянской стороны. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия.

29 апреля 2019 года Медведев и Пашинян провели встречу накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Поддерживаются регулярные контакты двух стран по линии ЕАЭС и СНГ.

Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.

16 февраля 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия играет активную посредническую роль в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

15 апреля 2019 года в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана — Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, где продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Поддерживается диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.

В двусторонних отношениях наблюдается рост экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот России с Арменией составил 1,97 миллиарда долларов, увеличившись на 12,7% по сравнению с 2017 годом, из них экспорт России в Армению – 1,34 миллиарда долларов, импорт – 0,63 миллиарда долларов.

В структуре экспорта России в Армению в 2018 году основная доля поставок пришлась на минеральные продукты; машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.

Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 19-е заседание межправкомиссии состоялось в апреле 2019 года в Ростове-на-Дону.

Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ".

В сфере энергетики совместно с Росатомом продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.

Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.

В военной сфере взят курс на расширение сотрудничества между министерством обороны Армении и "Рособоронэкспортом".

В январе 2019 года Россия и Армения заключили контракт на поставку новейших автоматов АК-12.

В мае 2019 года Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ. На первом этапе она планирует получить четыре российских истребителя в конце 2019-начале 2020 года, всего речь идет о закупке 12 Су-30СМ.

В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Ереване работает Российско-Армянский (Славянский) университет. В декабре 2017 года в Гюмри открылся филиал Ереванского Российского центра науки и культуры.

Армения — одно из самых популярных для российских туристов направлений. Россия занимает первое место по количеству туристов, посетивших Армению. В 2018 году в Армении гостили 684 тысячи российских граждан.