МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение снять ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции, которые составляют на данный момент 5 литров и 200 сигарет соответственно, физическими лицами в личных целях с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИА Новости источник в ЕЭК.

"Совет ЕЭК снял ограничение на вывоз алкогольной продукции за рубеж физическими лицами, достигшими 18-летнего возраста, в личных целях. Это же решение относится и к категории "Табак и табачные изделия",- сообщил собеседник агентства.

В настоящее время при вывозе физическими лицами с таможенной территории ЕАЭС алкогольной продукции объемом более 5 литров она не признается товаром для личного пользования, и ее перемещение регулируется правилами, предусмотренными для торгового оборота. Для табака же действуют лимиты в размере 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака или этих изделий в ассортименте общим весом не более 250 грамм.

Изменения вступят в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования и устранят действующие ограничения. Тем не менее, пока неизвестно, когда документ будет опубликован.

"После вступления решения в силу, руководствоваться при вывозе алкогольной и табачной продукции за рубеж в качестве подарков, сувениров и для личных целей нужно будет исключительно нормами ввоза страны прибытия",- добавил собеседник агентства.