МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Эксперты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton высказали мнение, что в текущем году нет обоснованных причин для роста реальных доходов граждан России. Об этом в среду пишет РБК.

В то же время специалисты министерства экономического развития ожидают рост доходов россиян в 2019 году на 1%.

"Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет", — выступил директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Аналогичную точку зрения высказал директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Она отметила, что говорить о реальном росте показателя доходов граждан в России можно будет тогда, когда он выше отметки в 3-4%, так как 1% — это предел статистической погрешности.

"Все, что касается роста реальных доходов и зарплат менее 3-4%,- это разговор о пустом", — пояснила она свою позицию.

"Ждать роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2019 году нам не стоит", — в свою очередь заявил глава Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он добавил, что в России сохраняется угроза экономических санкций и падения цен на нефть. Эти факторы не позволяют давать позитивные прогнозы.