МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует провести с 30 мая встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, road show пройдет в Москве, городах Европы и США. Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.

В зависимости от рыночных условий, компания планирует разместить пятилетние евробонды.