ПЕКИН, 29 мая — ПРАЙМ. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Россию 5-7 июня.

Как сообщил официальный представитель МИД Китая Лу Кан в среду, Си Цзиньпин также примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По приглашению российской стороны председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, а также примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге", — сообщил китайский дипломат.