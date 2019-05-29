МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Минфин готовится к размещению 20-летних облигаций федерального займа, сообщает Bloomberg. Начиная с 2006 года самыми длинными российскими ОФЗ были облигации с погашением через 15 лет. По словам главы департамента госдолга Минфина Константина Вышковского, спрос на отечественный госдолг настолько высок, что теперь Минфин диктует условия участникам рынка, а не наоборот.

На сегодняшнем аукционе министерство предложит 3-х и 15-ти летние бумаги. Документы на 20-летние бонды находятся у ведомства в проработке.

Спрос на ОФЗ остается стабильно высоким, поэтому программа заимствований на текущий год уже перевыполнена, напоминают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". На этом фоне Минфин чувствует уверенность в своих силах и готов пробовать вводить более рискованные инструменты, какими и являются 20-летние бонды. Не исключено, что Минфин даже ужесточит подход к премиям на аукционах и вернет лимит по объему.

Сейчас настало удачное время для размещение длинных бондов: и хотя высокого спроса на 20-леток ждать не стоит, на них найдутся свои покупатели, а доходность может составить 8,3-8,7% годовых.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спрос на ОФЗ на аукционах Минфина остается высоким со стороны как нерезидентов, так и локальных инвесторов, что позволяет министерству с опережением выполнять свою программу заимствований на текущий год, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. На этом фоне на прошлой неделе Минфин заявил, что может снизить объем предложения госбумаг, начать более жестко подходить к премиям на аукционах и даже вернуть лимиты по объему предложения. Кроме того, министерство планирует при размещениях отдавать предпочтение менее популярным длинным выпускам.

На аукционах стал чаще предлагаться 15-летний выпуск, лимиты на который у инвесторов ограничены ввиду высокой дюрации. Очевидным продолжением реализации озвученной стратегии Минфином на фоне высокого спроса на госдолг является дальнейшее удлинение кривой и дюрации портфеля заимствований через ОФЗ в целом, убежден эксперт.

У Минфина есть план по размещению ОФЗ с разными сроками до погашения, в течение года он размещает и короткие, и средние, и длинные ОФЗ, таким образом получая усреднение и по ставке заимствований и по срокам, говорит старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

Кроме этого, участники рынка давно заметили принцип чередования выпусков при размещениях, Минфин практически никогда не размещает один и тот же выпуск на двух аукционах подряд. 15-летняя ОФЗ 26225 размещалась на позапрошлом аукционе, поэтому логично на сегодняшнем аукционе снова предложить этот выпуск. К тому же, с тех пор доходности ОФЗ значительно снизились, это еще один аргумент за размещение сегодня именно длинной ОФЗ.

"В условиях негатива на внешних рынках и ослабления рубля не жду ажиотажа на аукционе, но вместе с тем полагаю, что размещение этого выпуска пройдет без премии к вторичке, то есть на уровне около 8,15% годовых", — полагает Ибрагимов.

По его мнению, при перевыполнении плана по заимствованиям остается меньше доступных к размещению бумаг, поэтому естественно ожидать от Минфина предложения новых, более длинных выпусков ОФЗ.

УСЛОВИЯ ДЛЯ 20-ЛЕТНИХ

Исходя из текущей формы кривой госбумаг, предполагаемая доходность 20-летнего выпуска находится на уровне 8,3% годовых; доходность при размещении за счет премии за дебют стоит ожидать несколько выше – от 8,4% годовых, говорит Грицкевич.

"Высокого спроса на выпуск мы не ждем – большая дюрация будет оказывать давление на лимиты риска инвесторов", — полагает он. Вместе с тем при благоприятной рыночной конъюнктуре Минфин, вероятно, сможет размещать по 15-20 млрд рублей за аукцион. Следующим шагом Минфина, скорее всего, будет заполнение пробелов на кривой по срочности выпусков — между 15- и 20-летней бумагами.

Сейчас удобное время для размещения именно длинных бондов, доходности по такому долгу будут в районе 8,3-8,7% годовых, считает Андрей Хохрин из "Иволга Капитал".

"По историческим меркам для России это недорогие деньги", — отмечает он.

С учетом потенциального понижения ключевой ставки ЦБ 14 июня, инвесторы, вероятно, хорошо отнесутся к ставкам, близким к 9% и к возможному потенциалу роста цены длинных бумаг. Поток спроса отлично сформирован, и время для предложения более сложных инструментов очень удачное, считает Хохрин.

Нацеленность инвесторов на покупку более рискованных бумаг, каковыми и являются 20-летние облигации, указывают апрельские провалы аукционов ОФЗ с плавающей ставкой, зависящей от инфляции. В итоге, скорее всего, 20-летние аукционы будут проходить успешно, с превышением спроса над предложением, заключил Хохрин.