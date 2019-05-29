МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, а также примет участие в работе ПМЭФ. Подробностей предстоящего визита Си пока не сообщается – китайская сторона обещает уточнить их на специальной пресс-конференции в четверг утром. В МИД РФ сообщили, что в ходе визита планируется подписание ряда межведомственных и межправительственных соглашений.

Это будет первый официальный визит Си в РФ после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года. Россия и Китай поддерживают традицию взаимных обменов визитами лидеров раз в два года, при этом и президент РФ, и председатель КНР посещают страну-соседа несколько раз в год для участия в международных мероприятиях.

Так, в 2018 году Владимир Путин приехал в КНР с государственным визитом, а Си ездил во Владивосток с рабочим визитом для участия в ВЭФ. В этом году очередь Москвы принимать китайского лидера, тем не менее, президент России в апреле приезжал в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь".

ЭНЕРГЕТИКА И НЕ ТОЛЬКО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, стороны будут обсуждать широкий круг вопросов, прежде всего, совместные экономические проекты — газ, нефть, торговля, а также уже упомянутый "Один пояс — один путь".

"Приезд главы КНР в Россию и посещение им ПМЭФ является положительной новостью, а также поднимает статус мероприятия в Санкт-Петербурге. Большое внимание будет уделено сотрудничеству в нефтегазовой сфере – с 1 июня Китай вводит пошлины на СПГ из США, это создает неплохие возможности для роста поставок не только сжиженного природного газа, но и обычного, поставляемого по трубам", — полагает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

"Для России особую роль играет энергетика. Мы могли бы ещё активнее продвигать в Китай наш газ с "Ямал-СПГ" и "Сахалин-СПГ". Это то, что неплохо было бы сделать, учитывая торговую войну", — согласен старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Тема "торговых войн" станет одной из значимых в ходе обсуждения, уверены аналитики. С одной стороны, Кремль неоднократно уверял, что это "не наша война", с другой – все в мире взаимосвязано, и быть полностью в стороне от глобальных процессов невозможно. Лучше всего получить от них максимальную выгоду.

Торговое противостояние с США стремительно набирает обороты, на фоне чего представляется возможным как расширение сотрудничества с РФ и поиск новых форматов взаимодействия, так и осторожный подход к любым новым проектам, учитывая угрозу замедления экономики Китая, говорит Кравчук.

"Наверное, не стоит ждать анонса значимых совместных проектов, но не исключено углубление сотрудничества по ранее намеченным областям, прежде всего это касается сырьевого сектора и торговли", — считает он.

По мнению Ананьева, России следует начать по мере возможностей продвигать свои товары в Китай с упором на энергетику и сельское хозяйство, которое тоже попало под американские тарифные ограничения.

"Мы не можем занять и не займем место Америки: наш торговый оборот с Китаем в 7 раз меньше американского, да и его структура иная. Россия может встретить некую конкуренцию со стороны Австралии, которая поставляет в Китай примерно те же товары, зато австралийская валюта дешевеет к доллару, а наш рубль удивительно хорошо держится, что ограничивает выручку экспортеров", — отметил эксперт.

Так или иначе, эта тема будет определяющей в мировой торговле еще долгое время. Крупнейший игрок – США – перестал быть глобально предсказуемым, что прекрасно понимают и в Москве, и в Пекине. Возможно, на следующих президентских выборах в США победят демократы и вновь "подружатся" с Китаем, но ставку на это делать никто не будет. Поэтому странам следует в долгосрочной перспективе развивать двусторонние связи, добавил Ананьев.

СВЕРИТЬ ЧАСЫ

Вероятно, весомое место в переговорах займут геополитические вопросы, полагают эксперты. Они напоминают, что в конце июня в Осаке состоится саммит G20, на котором участники будут прорабатывать общие позиции по ключевым моментам. В преддверии этой встречи Москве и Пекину полезно "сверить часы".

BARRON'S: Торговая война бьет по американским компаниям в Китае

Эксперты затрудняются предположить, о чем именно пойдет речь. Возможно, затронут тему урегулирования на Корейском полуострове и санкции против Ирана. "Путин и Си не используют Twitter так безответственно, как Трамп, поэтому есть некая тайна", — констатирует Ананьев.

Однако по итогам форума в Санкт-Петербурге многое если не прояснится, то обретет очертания. А заверения в дружбе в любом случае будут — мы с Китаем обречены на тесное партнёрство, ведь Америка не оставляет другого выбора, заключил он.