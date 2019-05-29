МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 27,892 миллиарда рублей при спросе в 37,809 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 93,1717% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,2% годовых. Средневзвешенная цена составила 93,2517% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,19% годовых.

Ранее на аукционе в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 года на 17,59 миллиарда рублей при спросе в 70,632 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 100,2257% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,65% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,2442% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,65% годовых