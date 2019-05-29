МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объем выявленных нарушений в космической отрасли по несекретным проверкам в 2018 году составил как минимум 50 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Счетной палаты РФ.

"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба (чем в 2017 году — ред.). Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил как минимум 50 миллиардов рублей", — отметили в пресс-службе.

Ранее в среду глава палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, сообщил, что объем выявленных Счетной палатой нарушений в целом в прошлом году составил 772 миллиарда рублей. "Кто-то спросит, почему на 1 триллион рублей меньше, чем годом раньше?", — продолжил он, пояснив, что это связано с рядом изменений в регулировании и оценке этих нарушений.

"Еще одна причина, почему у нас меньше выявлено нарушений в 2018 году… Напомню, что год назад в наших нарушениях были нарушения Роскосмоса на 800 миллиардов рублей", — сказал он, добавив, что в прошлом году не было найдено объектов с таким масштабом нарушений, как в космической отрасли в 2017 году.