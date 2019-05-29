МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/ Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год, предусматривающий его профицит в размере 1,881 триллиона рублей, или 1,7% к ВВП, что на 50,9 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, общий объем доходов федерального бюджета на 2019 год составит 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей (18,5% ВВП), что на 205,6 миллиарда рублей больше установленного законом о бюджете объема.

При этом расходы федерального бюджета составят 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей (16,8% ВВП), что на 256,5 миллиарда рублей больше ранее установленного объема.

"Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Действующим законом предусмотрен профицит бюджета РФ на текущий год в объеме 1,932 триллиона рублей, расходы — на уровне 18,037 триллиона рублей.