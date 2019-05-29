МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ понизило прогноз по поступлениям в бюджет РФ в 2019 году по дивидендам за 2018 год до 444 миллиардов рублей с 588 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на текущий год, внесенному в Госдуму.

Ожидается снижение поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, в результате корректировки чистой прибыли организаций за 2018 год по фактическим данным опубликованной финансовой отчетности, говорится в документе.

Снижение также учитывает возможные риски недопоступления дивидендов по ряду компаний, а также прочих неналоговых доходов за счет уточнения размера и доли чистой прибыли, Сбербанком на выплату дивидендов за 2018 год, отмечает правительство РФ.