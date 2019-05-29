МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Общие инвестиции энергокомпаний в энергетическое оборудование для модернизации ТЭС со вводом в 2022-2024 годах составят порядка 142 миллиарда рублей, сообщает Минэнерго РФ.

"По итогам отборов проектов поставщики принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, обеспечивающие надежность работы энергосистемы, а также по обязательному использованию в проектах модернизации локализованного оборудования, вкладывая деньги в российское энергетическое машиностроение, совокупные инвестиции в который по итогам первых отборов составят порядка 142 миллиардов рублей", — говорится в сообщении министерства.

Правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики определила проекты модернизации тепловой генерации по итогам первого конкурентного отбора проектов на 2022 – 2024 год. В ближайшее время в 20 регионах России начнется модернизация 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.

По конкурсу было отобрано 30 проектов на 8,6 ГВт. В европейской части РФ и на Урале отобрано 18 проектов работающих на газе мощностью 6,9 ГВт, в Сибири отобрано 12 проектов на угле мощностью 1,7 ГВт.

Также в итоговый перечень проектов модернизации включены 15 проектов мощностью 1,8 ГВт, отобранные в "ручном режиме" учетом влияния на экологию, важности станции для теплоснабжения, эффективности проекта с точки зрения стоимости для потребителей, технического состояния станции, а также наличия в проекте инновационных технических решений.

Кроме того, как отмечает Минэнерго РФ, комиссия одобрила четыре проекта по новому механизму компенсации затрат на модернизацию генерации в неценовых зонах. Речь идёт о модернизации Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, Якутской ГРЭС-2 взамен выводимых из эксплуатации энергоблоков, а также о реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. Суммарная установленная мощность проектов составляет 1,3 ГВт, объекты предполагаются к вводу в эксплуатацию в 2025-2026 годах.