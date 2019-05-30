МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство поддерживает интерес "Новатэка" к участию в разведке нефтегазовых блоков в Узбекистане, которое компания рассматривает в партнерстве с французской компанией Total, заявил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в рамках брифинга в связи с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Узбекистан.

"Правительство Российской Федерации активно поддерживает развитие сотрудничества с Узбекистаном в области энергетики", — ответил Приходько журналистам на вопрос об интересе "Новатэка" к этим проектам. "Участие ПАО "Новатэк" в нефтегазовых проектах в Узбекистане совместно с французской Total содействует наращиванию присутствия российского бизнеса в энергетическом секторе Узбекистана", — отметил он.

Он также напомнил об уже существующих примерах успешной работы российских нефтегазовых компаний в Узбекистане, включая "Газпром", "Лукойл", "Зарубежнефть".

"Пример плодотворного взаимодействия — уникальный Кандымский газоперерабатывающий комплекс, запущенный в эксплуатацию в апреле 2018 года. Предприятие построено на основе передовых технических решений и отвечает самым современным требованиям по эффективности переработки и экологической безопасности", — сказал Приходько.

В октябре 2018 года Total E&P подписала соглашение с "Узбекнефтегазом" об изучении возможности проведения геологоразведочных работ (ГРР) на инвестиционных блоках в Узбекистане. А в ноябре узбекская компания сообщила, что Total привлекла "Новатэк" к изучению возможности разведки нефти и газа в стране. Президент Total по разведке и добыче Арно Бреяк в феврале 2019 года уточнял, что Total и "Новатэк" планируют принять решение по поводу ГРР в Узбекистане к концу марта.