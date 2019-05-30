МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков в интервью газете "Известия" заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о выплате пенсий по старому пенсионному возрасту россиянам, которые заключили договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

По словам Аксакова, проект закона может быть внесен в Госдуму до конца мая текущего года.

Документ могут принять до конца весенней сессии, то есть, до 28 июля. Для этого проекту нужно в короткие сроки получить положительные заключения банка России и кабмина. В ЦБ РФ изданию сообщили, что в целом этот проект поддерживают.

В случае, если этот проект будет принят, мужчины смогут получать негосударственные пенсии с 60 лет, женщины — с 55 лет.

Нормы закона будут распространяться на договоры с НПФ, которые будут заключены с 1 января 2019 года.