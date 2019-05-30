ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — ПРАЙМ. Прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее ряд экспертов выражали опасения, что РФ может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет отрицательной. Официальный прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2019 году составляет 1,3%.

"По итогам первого квартала 0,5% темпы роста ВВП. Мы ожидали более низкие темпы. Поэтому раскручивание нацпроектов в течение года даст дополнительный влад в темпы роста, и мы не меняем прогнозы — темпы роста (за год — ред.) ожидаются 1,3%", — сказал Силуанов.